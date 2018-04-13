Голос христиан Сирии

До войны Сирия была для христиан Ближнего Востока безопасным пристанищем. Они составляли здесь 10% населения. После 2011 г., по предварительным оценкам, почти каждый второй из них был вынужден покинуть страну. После поражения ИГИЛ некоторые из них стали возвращаться, но им по-прежнему угрожают многочисленные исламистские группировки, отказывающиеся складывать оружие.

Карен Тадевосян, председатель Комитета армян Бельгии: «Христиане первыми попадают под огонь, именно потому что они христиане. Легко представить, какая участь их ждет в случае победы джихадистов. Мы такое уже пережили век назад, в 1915 г., когда христиане Анатолии уничтожались только за то, что они были христианами».

Не удивительно, что многие из них в гражданской войне встали на сторону правительства. В том числе Петр Петросян, христианин из Алеппо, который сейчас живёт в Брюсселе.

Петр Петросян, заместитель председателя Комитета поддержки христиан Востока: «Сирийские христиане поддерживают сирийское государство, его единство и территориальную целостность. Они – за мир в Сирии и против вооруженного конфликта. Сегодня мы вместе с нашим правительством восстанавливаем мир на нашей земле ради народа Сирии».

Это не значит, что они против политических изменений, просто они считают, что добиваться их нужно мирными методами.

Карен Тадевосян: «Конечно, часть населения Сирии требовала перемен, но, по моему, они никогда не хотели войны и связанных с ней зверств – десятков тысяч убитых, беженцев, перемещенных лиц, разбомбленных городов. Они никогда этого не хотели. Это было навязано им иностранными державами, которые все равно своего не добились».