Россия проводит учения в Баренцевом море

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" проводит учения в Баренцевом море. В течение нескольких дней экипажу предстоит провести стрельбы, а также отработать организацию несения походной вахты.

Сценарий учений предполагает отражение воздушной атаки и поражение надводных целей зенитными комплексами "Форт" и "Оса", а также батарей универсального калибра АК-130.

За стрельбами в Баренцевом море пристально наблюдают Скандинавские страны.

Российские маневры в ответ на риторику США

На этой неделе Россия инициировала сразу несколько военных учений. В Брестской области состоялись российско-белорусские учения сил ВДВ и спецназа, что вызвало обеспокоенность Польши.

В ответ на воинственную риторику президента США Дональда Трампа 11 апреля корабли ВМФ России вышли на учения вблизи побережья Сирии.

В настоящее время в Средиземном море находятся полтора десятка российских боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".