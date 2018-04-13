Москва и Каир возобновили полёты

Россия и Египет возобновили прямые регулярные авиарейсы после более чем двухлетнего перерыва, вызванного катастрофой российского авиалайнера над Синаем.

Возобновление полётов рассматривают в первую очередь в рамках туризма. Возвращения русских денег в Египте очень ждут, до 2015-го каждый третий турист в стране пирамид был из России, и запрет туров болезненно ударил по отрасли, причём в обеих странах.

Причём на туристов рассчитывают и в России: египетская сборная по футболу попала на Чемпионат мира впервые за три десятка лет.

Но сейчас авиарейсы только регулярные и только между Москвой и Каиром. Вопрос о возобновлении чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также вылетов из других российских городов ещё только начнут обсуждать в начале лета:

«Я думаю, что приблизительно мы ориентируемся на то, что Египет возможно будет открыт к концу года. Но опять-таки все сроки сдвигаются и пока это только в теории», — говорит PR-директор компании TEZ Tour Лариса Аханова.

В теории никто не запрещает россиянам планировать отпуск самостоятельно и добираться в Египет с пересадками, но на практике большинство отпускников предпочитают «всё включено».

Главное препятствие — меры безопасности. Российские эксперты хотят сами тщательнейшим образом проверить работу египетских коллег на курортах.

Именно из Шарма взлетел рейс «Когалымавиа», взорванный над Синаем в октябре 2015-го, и именно халатность, а то и коррумпированность сотрудников аэропорта называют среди обстоятельств трагедии, которая унесла 224 жизни.