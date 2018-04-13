Искусство сделки по Трампу

Названы условия, при соблюдении которых США может вернуться в Транстихоокеанское партнерство (ТТП).

Дональд Трамп поручил пересмотр соглашения экономическому блоку своей администрации, в который входит представитель страны на торговых переговорах и руководитель Национального экономического совета при президенте.

США подписали первое соглашение при Обаме, Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он выйдет из ТТП, и обещание сдержал в январе прошлого года, подписав соответствующий указ.

В твиттере он заявил, что "Америка вновь присоединится к ТТП, если сделка будет значительно лучше, чем сделка, предложенная президенту Обаме, поскольку у США уже есть двусторонние соглашения с шестью из 11 стран, входящих в партнерство".

Глава министерства финансов Японии сообщил, что решение Трампа - хорошее, хотя новые переговоры обещают быть очень сложными.