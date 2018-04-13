Сирия: генсек ООН против военной эскалации

США направляют в Средиземное море крупнейшую ударную группу со времен войны в Ираке. В ее состав входят несколько ракетных крейсеров, эсминцы, а возглавляет группу авианосец "Гарри Трумэн".

"Холодная война" вернулась, но прежних механизмов сдерживания эскалации уже нет"

В ответ Россия объявила о проведении масштабных учений у берегов Сирии, приведя свой контингент в состояние полной боеготовности. В этой связи наблюдатели гадают, дойдет ли до прямого столкновения между двумя державами?

Тем временем в Совете Безопасности ООН продолжаются ожесточенные дебаты: что делать дальше, особенно, в свете недавней химической атаки неподелеку от Дамаска.

"Рост напряженности и невозможность достичь компромисса в создании механизма для оценки ситуации на месте угрожают привести к полномасштабной военной эскалации", - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он сравнил ситуацию в Сирию с "гордиевым узлом", однако со всей серьезностью предостерег страны Совбеза от односторонних шагов, которые могут возыметь непредсказуемые последствия для Ближнего Востока.

Ранее Дональд Трамп открыто заявил о том, что Вашингтон готовит удар по сирийскому режиму. Однако позже отметил, что пока не решил, когда именно это произойдет.

"Наш президент еще не принял решения относительно дальнейших действий в Сирии", - пояснила постпред США в Совете Безопасности. В Вашингтоне уверены, что Асада необходимо наказать за новый случай применение химического оружия, на этот раз в Думе в пригороде Дамаска.

По словам Никки Хейли, за время войны в Сирии войска Башара Асада применяли химическое оружие "по меньшей 50 раз". Однако у Москвы иной взгляд на проблему.

Россия утверждает, что никакой химической атаки в городе Дума не было и что речь идет об умелой постановке.