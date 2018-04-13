Джеймс Мэттис: "Президенту будут представлены все варианты решения"

Министр обороны США на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил ознакомил законодателей с тем, какие варианты рассматривает Вашингтон по поводу силового решения сирийской проблемы.

Как объяснил генерал Мэттис, главная сложность в том, чтобы ситуация не вырвалась бы из-под контроля, и в том, чтобы не пострадало бы гражданское население.

"Есть тактические соображения: это сбережение жизней невинных людей, поэтому мы делаем все возможное, чтобы избежать гибели гражданского населения. Рассуждая стратегически, мы думаем над тем, как мы можем сдерживать ситуацию, не допуская эскалации и не выпуская происходящее из-под контроля", - подчеркнул он.

Представитель Белого Дома отметила, что пока решения по поводу силовой акции нет.

"У нас есть разные варианты, и все они по-прежнему обсуждаются. Окончательное решение пока не принято", - сказала журналистам Сара Сандерс.

Генерал Мэттис сообщил, что вопрос ответных военных действий США и их союзников в Сирии будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности страны.

Как он пояснил, президенту "будут представлены различные варианты" решения.