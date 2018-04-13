Россия следила за Скрипалями с 2013 года?

Российские спецслужбы по меньшей пять лет вели слежку за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом сообщает газета "Гардиан" в пятницу.

Издание опубликовала письмо британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО, в котором утверждается что Скрипаль, а также его дочь Юлия были под колпаком российском разведки с 2013 года.

Вот, как отреагировал на это известие посол России в Великобритании Александр Яковенко. "Я сильно удивлен. Он [Скрипаль] был освобожден в Москве, <...> зачем следить за ним? - задался вопросом дипломат. - Если кто-то следил за ним, то почему британские спецслужбы не жаловались на это?".

Помимо слежки за Скрипалями советник британского правительства Марк Седвилл в своем письме сообщил, что в 2000-х годах по распоряжению Москвы было сформировано спецподразделение, занимающееся исключительно вопросами скрытного применения отравляющих химических веществ за пределами России.

Седвилл пишет, что Россия за последние десять лет произвела небольшое количество яда "Новичок". Однако, по его словам, Россия не сообщила о работе над этим веществом при присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия в 1993 году и в дальнейшем продолжала работу над ним.

Кремле уже неоднократно опровергали обвинения в причастности к отравлению Скрипалей и утверждают, что дело носит политический характер.