Приоритет России: предотвратить войну

Постпред России подчеркнул, что главным приоритетом международного сообщества в данный момент должно быть предотвращение войны в Сирии.

Об этом высокопоставленный дипломат сообщил журналистам после заседания Совбеза ООН, которое состоялось при закрытых дверях. "Мы надеемся, что точка невозврата все-таки пройдена не будет", - отметил постпред России.

"Мы также надеемся, что США и их союзники воздержатся от силовых действий в отношении суверенного государства. Вы понимаете, что опасность эскалации конфликта очень велика, поскольку в Сирии имеется российское военное присутствие, и мы там находимся по приглашению правительства страны", - добавил Василий Небензя.

Стало также известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже направила в Сирию делегацию экспертов, которые должны подтвердить или опровергнуть факт химатаки в пригороде Дамаска Думе. Миссия должна начать работу сразу по прибытии, 14-го апреля.