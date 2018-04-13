Шведскую академию сотрясают скандалы

Это новый поворот скандала, ставящего под угрозу само существование академии, присуждающей ежегодно Нобелевскую премию по литературе. Ранее ушли еще трое членов академии.

Все началось с того, что в прессу обратились женщины, сообщившие о непозволительном поведении Жан-Клода Арно, супруга Катарины Фростенсон. Сама член академии держала клуб, на содержание которого она получала дотации из академического фонда.

Конфликт интересов стал публичным, когда часть академиков проголосовала за то, чтобы оставить за Фростенсон ее кресло.

Тогда-то академию и стали покидать несогласные со сложившейся ситуацией, разрешить которую может только шведский монарх.