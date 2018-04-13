Миллиардер Хауб не выжил

Семья пропавшего в Альпах миллиардера и главы немецкого холдинга Tengelmann Group ("Тенгельманн груп") Карла-Эривана Хауба больше не надеется на то, что он выжил.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении концерна. "В экстремальных климатических условиях, которые царят в области глетчерного льда, больше нет шансов выжить", — подчеркивается в заявлении.

58-летний Хауб пропал во время отдыха в Альпах на границе Швейцарии и Италии. Местоположение миллиардера неизвестно с минувших выходных. Он переновчевал в отеле на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте и затем в одиночку направился к пику Кляйн-Маттерхорн. Семья миллиардера подняла тревогу после того, как мужчина не появился на встрече, в которой он должен был принять участие.

Гигант розничной торговли Tengelmann Group был основан в 1867 году.