Из России с любовью?

Традиционные русские платки, народные промысла, блюда национальной кухни и даже мастер-класс по изготовлению пряников.

Правда, французы, пришедшие сюда в поисках современной России, уходят несколько разочарованными. Организаторы же говорят, что сознательно дистанцируются от злободневных тем:

Ольга Дегэ, организатор мероприятия:

«Мы занимаемся продвижением русской культуры. Никаких политических мероприятий мы не организуем. Мы фокусируемся исключительно на вот таких вещах, которые не вызывают разногласий, а наоборот - объединяют людей».

Именно такая, «классическая», Россия в Европе привлекает многих. На сцене — хор, поющий «По Дону гуляет». Это не россияне, а французы и швейцарцы.

О мультикультурализме — а не о политике — говорят и в мэрии 6-го округа Лиона, где ярмарку организовали:

«Я собрала небольшое жюри и представила ему проекты, которые предлагают нам ассоциативные объединения 6-го округа. Русский проект с самого начала был среди этих предложений, потому что речь идёт о России, и русская культура отличается впечатляющим богатством. И это меня заинтересовало — заниматься продвижением русской культуры. Так что этот проект изначально фигурировал на первом плане. А кроме того, визитная карточка мэрии 6-го округа — это как раз работа в сотрудничестве с самыми различными культурными ассоциациями округа», — говорит Флоранс Дарбон, зам. мэра 6-го округа Лиона по культуре и культурному наследию.

Но в свете последних событий некоторых вопросов никак не избежать. Что значит патриотизм для россиян, живущих во Франции, связан ли он с современной политикой?

«Я, наверное, отношусь к тем людям, которые поддерживают свое государство, своего президента. Меня всё устраивает. Если СМИ контролируются, на это есть причины. Когда президент поддерживает своих граждан за рубежом — это вклад, это забота, мы чувствуем себя защищёнными».

«Для нас очень важно сохранение русского языка, русской культуры. Я такая, немножко патриотка! Я бы сказала, я больше так больше на Россию настроенная, я буду стараться объяснять позицию российской стороны, поддерживать».

Оппоненты современной российской власти видят в таких проектах инструмент влияния, «руку Кремля». Более десяти лет назад был создан государственный фонд «Русский мир», всемерную поддержку которому выражают на самых высоких уровнях в Москве.

Михаил Суслов, политолог, Университет Копенгагена:

«Кремль пытается и всегда пытался использовать этот ресурс, потому что ресурс действительно есть, действительно миллионы людей, которые потенциально могут быть такими вот проводниками „мягкого влияния“. Но влияние Кремля, безусловно, сосредоточено на бывшем постсоветском пространстве. Вот там русскоязычные в гораздо большей мере инструментализировались и будут инструментализироваться. Это и Прибалтика, и, скажем, Украина, и Белоруссия, и Северный Казахстан. Вот туда, как мне кажется, направлен взгляд из Кремля».

Организатор этого фестиваля — некоммерческая организация, они отрицают любые финансовые связи с подобными фондами любых масштабов. Однако о необходимости продвижения российского взгляда говорят и они. Один из непростых вопросов — история:

«Я не хочу сказать, что мы полностью игнорируем историческую правду, так сказать. Вот например, мы проводили с детьми праздник, посвященный 9-му Мая. Даже 13-летние, я заметила, не понимают, что значит Вторая мировая война. С точки зрения воспитания патриотического во французских школах этого недостаточно», — рассказывает Лариса Орлова из ассоциации «Школа».

Впрочем, существуют и крайности: стараясь «сохранить и защитить» русскую культуру, многие сознательно дистанцируются от культуры и общества страны проживания, вплоть до того, что живущие во Франции дети не учат французский язык до самой школы.