Выборы в Черногории: кто есть кто?

Выборы в Черногории - хороший пример для ответа на вопрос: может ли страна избавиться от авторитарного правления выборным путём? На вопросы "Евроньюс" ответил политолог Флориан Бибер, эксперт из австрийского университета Граца. Эти выборы, в определённой степени, также барометр борьбы за сферы влияния между Востоком и Западом.

"На европейском континенте авторитарный стиль правления - не редкость, достаточно взглянуть на выборы в Венгрии, Сербии или Польше, - говорит профессор Ф.Бибер. - Автократы пользуются формально-демократическими методами, но при этом сохраняют власть, в том числе, с помощью недемократических инструментов. Мило Джуканович как раз такой политик, и он играет эту роль последние 28 лет."

Так может ли демократическая система выборов помочь стране избавиться от такого "засидевшегося" лидера? По мнению нашего эксперта, вопрос, разумеется, намного шире рамок черногорской ситуации.

"Можете ли вообще проиграть выборы, если у вас есть эта устоявшаяся жёсткая структура власти?"

Но это лишь один аспект на выборах в Черногории. Второй важный момент - это вектор развития, по которому пойдёт страна с тем или иным президентом. Именно вопрос о про-европейской или анти-западной политике разыгрывается на этих выборах.

"Существующий в Черногории разрыв интересов, присущ также ряду других балканских стран: Сербии, Боснии и Герцеговины и, в некоторой степени, бывшей югославской республике Македонии. Сегодня, общество разделено на тех, кто поддерживает прозападных лидеров, и тех, кому более по душе политики, выступающие с более мягкими формулировками в отношении единства с Западной Европой.

Младен Боянич

Кандидат от оппозиции, экс-депутат парламента Черногории 56-летний Младен Боянич заявил на днях, что в случае своего избрания постарается улучшить отношения с Москвой. В то же время, одним из приоритетов он назвал скорейшее вступление Черногории в Европейский союз.

Именно Боянич раскритиковал санкции в отношении России. "Буду стараться, (...) чтобы вопрос санкций ушёл в прошлое, - заявил Боянич, который проходит как независимый кандидат на президентских выборах. - Санкции не были нужны. Уверен, что ЕС и Черногория поймут, что никому нет пользы от этого, только вред."

Мило Джуканович

Лидер Демократической партии социалистов, Джуканович - один из главных актеров на политической сцене с 1991 года. Он уже 6 раз успел побывать в кресле премьера и один раз был президентом страны.

"Даже в периоды, когда у него не было избранной должности, он возглавлял правящую в Черногории партию. В Европе не так уж много политиков, которые сохраняют доминирующую позицию в течение почти трех десятилетий," - отмечает профессор Флориан Бибер.