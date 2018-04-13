В национальном парке отравлены львы

В Уганде в Национальном парке королевы Елизаветы найдены мертвыми 11 львов. Останки трех львиц и восьми львят обнаружены вблизи рыбацкой деревни, расположенной на террритории парка.

Природоохранные власти Уганды полагают, что хищники были отравлены после того, как напали на домашний скот. По словам официального представителя Управления по охране дикой природы Уганды Гессы Симплишес, инцидент нанесет урон туристической отрасли страны. "Львы были здоровыми. Мы подозреваем, что их отравили жители близлежащих населенных пунктов". — сказал он.

Ведомство уже давно призывает переселить деревни, расположенные в парке, так как это соседство постоянно приводит к конфликтам.

Уганда месяц назад присоединилась к празднованию Всемирного дня дикой природы ООН, главной темой которого как раз стала угроза выживанию хищников семейства кошачьих.

В Национальном парке королевы Елизаветы обитают около 200 львов.