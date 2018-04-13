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Германия

Нико Ковач возглавит "Баварию"

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Нико Ковач возглавит "Баварию"

Нико Ковач возглавит "Баварию"
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Новым главным тренером мюнхенской "Баварии" со следующего сезона станет Нико Ковач, об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что клуб договорился с 46-летним специалистом о трехлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2018 года. В настоящее время Ковач является тренером команды "Айнтрахт" из Франкфурта.

В прошлом сезоне команда под руководством Ковача заняла 11-е место в бундеслиге, а сейчас идет 5-ой, уступая лидирующей "Баварии" 26 очков.

Экс-наставник сборной Хорватии, будучи игроком, выступал за "Баварию" с 2001 по 2003 год. На его счету три гола в 34 матчах чемпионата Германии.

Вместе с Нико в Мюнхен переберется его брат и ассистент Роберт Ковач.

На посту главного тренера мюнхенского клуба хорват сменит 72-летнего Юппа Хайнкеса.