Президент Италии Серджо Маттарелла обещает через несколько дней принять решение по вопросу формирования нового правительства. Он заявил об этом после провала второго раунда консультаций между парламентскими партиями.
Маттарелла торопит с формированием правительства
Маттарелла торопит с формированием правительства
Маттарелла констатировал, что ситуация зашла в тупик: "Я указал всем на необходимость иметь в ближайшее время полноценное правительство, учитывая интересы граждан, трения в международной торговле, обязательства перед ЕС, а также растущую международную напряженность в зонах, недалеких от Италии. После нескольких дней размышлений я объявлю о своем решении, чтобы найти выход из сложившейся ситуации".
На мартовских выборах, ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства в парламенте. Наиболее вероятно создание коалиции "Движения "5 звезд и "Лиги". При этом "5 звезд" выступает категорически против вхождения в коалицию партнеров "Лиги" по правоцентристскому блоку ("Лига" Маттео Сальвини,"Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони). Но лидер "Лиги" Маттео Сальвини не хочет отворачиваться от союзников, с которыми он шел на выборы.