Маттарелла торопит с формированием правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла обещает через несколько дней принять решение по вопросу формирования нового правительства. Он заявил об этом после провала второго раунда консультаций между парламентскими партиями.

Маттарелла констатировал, что ситуация зашла в тупик: "Я указал всем на необходимость иметь в ближайшее время полноценное правительство, учитывая интересы граждан, трения в международной торговле, обязательства перед ЕС, а также растущую международную напряженность в зонах, недалеких от Италии. После нескольких дней размышлений я объявлю о своем решении, чтобы найти выход из сложившейся ситуации".

На мартовских выборах, ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства в парламенте. Наиболее вероятно создание коалиции "Движения "5 звезд и "Лиги". При этом "5 звезд" выступает категорически против вхождения в коалицию партнеров "Лиги" по правоцентристскому блоку ("Лига" Маттео Сальвини,"Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони). Но лидер "Лиги" Маттео Сальвини не хочет отворачиваться от союзников, с которыми он шел на выборы.