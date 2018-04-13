Крушение самолета ВВС Греции

В Греции проводится расследование причин крушения самолета и гибели пилота ВВС страны. Накануне самолет "Мираж-2000-5" пропал с радаров в районе острова Скирос в Эгейском море. Тело пилота, а также обломки самолета в пятницу в этом районе обнаружил экипаж рыболовного судна. 34-летний пилот Гиоргос Балтадорос принимал участие в операции по патрулированию района и перехвату двух истребителей ВВС Турции, нарушающих воздушное пространство Греции.

Власти Турции, в свою очередь, заявляют, что причина крушения не связана с опасным сближением с турецкими истребителями.

По информации минобороны Греции, самого перехвата не было, поскольку турецкие самолеты успели покинуть район, из которого поступил сигнал. Одной из причин катастрофы могла стать, в частности, концентрация песка в воздухе — последствие пришедшей менее месяца назад бури из Северной Африки.

В вооруженных силах Греции объявлен трехдневный траур.