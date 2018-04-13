В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Проектом закона об ответных мерах на недружественную политику США в отношении РФ предполагается поручить правительству разработать меры по замещению американских товаров и услуг. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

В частности, могут попасть под запрет на импорт такие американские товары как табачная, алкогольная и сельскохозяйственная продукция, лекарственные средства. Законопроект предполагает увеличение тарифов на использование российского воздушного пространства американскими авиалиниями.

Он также содержит ряд статей политического характера. "Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России некоторых граждан США. И будет прекращена деятельность на территории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", - сказал депутат от ЛДПР Владимир Жириновский.