Трофей Лиги Европы прибыл в Лион

Бывший защитник "Барселоны" Эрик Абидаль привез в свой родной город Лион трофей Лиги Европы. Именно здесь 16 мая пройдет финал европейского турнира. Ранее футболист принял участие в жеребьевке полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Именно с его легкой руки образовались полуфинальные пары, где "Атлетико Мадрид" сыграет с "Арсеналом", а "Марсель" с "Ред Буллом" из Зальцбурга.

"Мне выпала честь сегодня утром выбрать судьбу 4 команд, но только от них сейчас зависит, в какой форме они подойдут к полуфинальным матчам. Противостояние "Атлетико" с "Арсеналом" можно назвать достойным финала, но все четыре команды заслуживают его. Я надеюсь, что финал будет впечатляющим", - поделился своим мнением Эрик Абидаль.

Также Абидаль высказался о полуфинальных парах в Лиге Чемпионов, по его мнению, в одном из матчей, где встретятся "Бавария" и мадридский "Реал" также есть место минифиналу.

"Этот матч - большой шок, здесь также можно говорить о финале до финала. Но все полуфиналисты имеют большой опыт в турнире, и каждый хочет победить в нем в равной степени. Но рано говорить о прогнозах, пока матчи не сыграны. Теперь команды должны хорошо подготовиться и выложиться на поле по максимуму", - добавил бывший футболист.

"Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Марсель" или "Зальцбург". Кто-то из них поднимет этот трофей над головой 16 мая здесь в Лионе. Кубок довольно тяжелый, его вес не менее 13 килограммов", - добавила корреспондент Euronews Паола Вилаплана.