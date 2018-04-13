Сирия: в Дамаске все спокойно?

Несмотря на угрозы со стороны Вашингтона и его союзников нанести удары по силам Асада в Сирии, в Дамаске, похоже, не ощущается особо напряженной атмосферы. Сирийцы ходят по магазинам, встречаются с друзьями и родственниками в кафе и ресторанах. Студенты посещают занятия в учебных заведениях.

"Как вы видите, большинство людей живет нормальной жизнью", - говорит Рафа Аль-Окда, - "Мы возвращаемся из университета, люди занимаются своими делами."

На улицах города - оживленное движение. Торговые точки - открыты.

"Нас не волнуют ни Америка, ни американский удар... Нас не интересуют и американские союзники." - сказал репортерам Ахмад Абдулрахман.

Многолюдно и на рынке Дамаска.

"Даже если Трамп выпустит то, что он называет умными ракетами, так они - глупые, потому что все обернется против него", - считает Ахмад Аль-Исса.