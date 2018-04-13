В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
1/2 финала Лиги чемпионов:
Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия)
Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.
Финал состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».
1/2 финала Лиги Европы:
Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания)
Марсель (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая.
Финал состоится 16 мая в Лионе. Его хозяином будет победитель матча «Марсель» – «Ред Булл Зальцбург».