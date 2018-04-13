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Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

1/2 финала Лиги чемпионов:

Бавария (Германия) – Реал Мадрид (Испания)

Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Финал состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

1/2 финала Лиги Европы:

Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания)

Марсель (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая.

Финал состоится 16 мая в Лионе. Его хозяином будет победитель матча «Марсель» – «Ред Булл Зальцбург».

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