"Пользователи контролируют информацию"

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в течении двух дней отвечал на вопросы конгрессменов и сенаторов США, в частности, из-за скандала вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которая собрала информацию о примерно 87 млн пользователей этой социальной сети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Цукерберг настаивает, что пользователи могут контролировать, как информация из их профиля используется для рекламы. "Поэтому если вы не хотите, чтобы вам показывали целевую рекламу на основе известной нам информации, то вы можете отключить доступ сторонним компаниям", — сказал он.

Цукерберг также пообещал, что Facebook отныне будет проверять личность и месторасположение всех, кто размещает политическую рекламу.

На фоне слушаний акции компании на фондовых торгах в США подорожали после продолжительного падения котировок.