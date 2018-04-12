ВТО призывает к сдержанности

Мировая торговля может вырасти в этом году на 4,4%. С таким прогнозом выступила Всемирная торговая организация, предупредив, что этот прогноз может не оправдаться в случае эскалации торговой войны между США и Китаем. Эти две крупнейшие экономики мира уже объявили о готовности воздвигнуть против друг друга тарифные барьеры.

Роберту Азеведу, генеральный секретарь ВТО: "Я хочу подчеркнуть, что эти прогнозы не учитывают возможность резкой эскалации торговых ограничений".

Китай является крупнейшим экспортёром. На него приходится почти 13% мирового экспорта. На втором месте - США, а на третьем - Германия.

Больше всего товаров импортируют Соединённые Штаты, но администрация Трампа намерена защищать собственного производителя.

Роберту Азеведу: "Мне не кажется, что США планируют выйти из ВТО и они никогда не увязывали свое членство с результатом, например, переговоров или разрешения спора".

Генсек ВТО призвал правительства продемонстрировать сдержанность и урегулировать торговые разногласия посредством диалога.