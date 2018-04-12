Что взять с собой в бомбоубежище?

Перспектива возможной войны между Россией и США из-за Сирии и то, как к ней следует готовиться, стала на днях предметом обсуждения на одном из государственных российских каналов.

В программе «Вести с Алексеем Казаковым», Евгений Тишковец (гидрометеоролог по специальности) обращаясь к "паникерам", рассказал о "наборе Судного дня" - о том, какие продукты и предметы первой необходимости следует взять с собой в бомбоубежище.

Так, из круп больше всего хранится рис (до 8 лет), такой же срок хранения у сахара. Мясные и рыбные консервы хранятся до 5 лет, как и сухое молоко. Макароны брать в бомбоубежище не рекомендовали, так как после вскрытия упаковки они сыреют. Любителям сладкого, утверждает Тишковец, придется нелегко, поскольку вода под землей будет на вес золота, а сладкое возбуждает жажду.

В сутки мужчине необходимы 2,5 литра воды, в два раза больше - детям и кормящим женщинам. Если же температура в помещении повышается до +37 градусов по Цельсию, суточная норма воды увеличивается до 4 литров, сообщил ведущий, ссылаясь на методические пособия МЧС.

Ну и, конечно, добавил он, не следует забывать о таблетках йода (как средства от радиации), источниках света и хлорки для дезинфекции помещения.

В российских соцсетях сюжет стал предметом активного обсуждения: многие высказывают беспокойство по поводу нагнетания истерии вокруг возможного "ядерного апокалипсиса".