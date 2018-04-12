В желудке выбросившегося на берег кита нашли 30 кг пластика

Ученые обнаружили 29 килограммов пластика в желудке мертвого кашалота, которого вынесло волнами на берег Испании. Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Твиттере.

La Opinión de Murcia

Вскрыв тушу 10-метрового кашалота, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. По заключению специалистов, животное погибло из-за того, что не смогло избавиться от пластика.

Región de Murcia Natural

Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика. Они напомнили, что в мировой океан каждый год сбрасывается более восьми тонн пластика. Такими темпами к 2025 году на три тонны океанических обитателей будет приходиться одна тонна пластика, а к 2050 году количество пластика превысит количество рыбы.