Ученые обнаружили 29 килограммов пластика в желудке мертвого кашалота, которого вынесло волнами на берег Испании. Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Твиттере.
В желудке выбросившегося на берег кита нашли 30 кг пластика
В желудке выбросившегося на берег кита нашли 30 кг пластика
Вскрыв тушу 10-метрового кашалота, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. По заключению специалистов, животное погибло из-за того, что не смогло избавиться от пластика.
Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика. Они напомнили, что в мировой океан каждый год сбрасывается более восьми тонн пластика. Такими темпами к 2025 году на три тонны океанических обитателей будет приходиться одна тонна пластика, а к 2050 году количество пластика превысит количество рыбы.