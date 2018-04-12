Белый дом: «Есть и другие варианты»

Военные корабли ряда стран направляются в сторону Сирии, авиация приведена в боевую готовность. Возможное развитие ситуации обсудили по телефону президенты США и Турции. Ряд политиков и экспертов говорят, что угроза прямого военного столкновения США и России выше, чем во время Холодной войны.

Однако окончательного решения об ударах по Сирии ещё нет — так, по крайней мере, заявляют в Белом доме — подчёркивая, что остаются и другие варианты.

«Президент не обозначил сроков по времени, на столе остаются и другие варианты, целый ряд которых мы продолжаем рассматривать; окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Президент считает Сирию и Россию ответственными за эту химическую атаку», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В России химическую атаку в Гуте называют провокацией и категорически отрицают свою причастность к ней.

Российский президент Владимир Путин в среду выразил надежду, что в условиях напряжённой обстановки в мире всё же восторжествует здравый смысл. В российском МИДе выступают с более жёсткими заявлениями, называя, в частности, действия Запада авантюрой, которая может привести к губительным последствиям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собрал представителей пяти постоянных членов Совбеза и выразил им свою глубокую озабоченность тем, что ситуация может выйти из-под контроля.