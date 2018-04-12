Россия обеспокоена планами ударов по Сирии

Владимир Путин, посетивший в день космонавтики реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ, не стал делать публичных заявлений относительно угрозы США нанести ракетный удар по Сирии. В то же время в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом он выразил обеспокоенность обострением ситуации.

Со своим комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества серьезно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и тем более планируемых действий. Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей».

12 апреля г. Дума, где как считают на Западе, было применено химическое оружие, полностью перешёл под контроль сирийского правительства и в него была введена российская военная полиция. Ожидается, что первые эксперты ОЗХО прибудут на место предполагаемого инцидента в субботу.