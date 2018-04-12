Сечин дал показания по делу Улюкаева

В Москве в четверг началось рассмотрение жалобы на приговор экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Для дачи показаний в Мосгорсуд прибыл и глава «Роснефти» Игорь Сечин — главный потерпевший и одновременно главный свидетель. Однако допрос Сечина вели в закрытом режиме, несмотря на просьбу защиты Улюкаева. В суде объяснили, что речь шла о приобретении акций «Башнефти», что составляет коммерческую тайну.