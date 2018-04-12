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Сечин дал показания по делу Улюкаева

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Сечин дал показания по делу Улюкаева

Сечин дал показания по делу Улюкаева
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Reuters
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В Москве в четверг началось рассмотрение жалобы на приговор экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву. Для дачи показаний в Мосгорсуд прибыл и глава «Роснефти» Игорь Сечин — главный потерпевший и одновременно главный свидетель. Однако допрос Сечина вели в закрытом режиме, несмотря на просьбу защиты Улюкаева. В суде объяснили, что речь шла о приобретении акций «Башнефти», что составляет коммерческую тайну.

В 2016 году Алексей Улюкаев стал первым в современной российской истории министром, задержанным при исполнении. В декабре прошлого года он был признан виновным в вымогательстве и получении взятки. Сам экс-министр свою вину отрицает, называя произошедшее провокацией.