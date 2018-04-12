Весна принесла россиянам паводки

Весна принесла россиянам не только долгожданное потепление, но и сильные паводки. Затоплены 14 регионов Центральной России и Поволжья. Под воду ушли около сотни населенных пунктов.

В Саратовской области нарушено автомобильное сообщение. В Аткарском районе эвакуированы 160 человек. Спасатели на лодках доставляют лекарства и продукты отрезанным от внешнего мира местным жителям и их четвероногим.

"Водичку в ведерках перетаскиваем, кормим, доим", - говорит эта женщина.

Не менее сложная ситуация в Тамбовской области. Уровень воды в здешних реках продолжает расти. В зоне подтопления - 10 муниципальных районов, 2 городских округа и 7 дорожных участков.

Последствия паводка в регионах страны ликвидируют почти 3,5 тысячи человек.