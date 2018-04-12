Военная полиция РФ в Думе

В Думе поднят государственный флаг Сирии: боевики "Джейш аль-Ислам" покидают свой последний оплот в Восточной Гуте. В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что город перешел под полный контроль правительственных войск. По заявлению Минобороны РФ, обстановка здесь "нормализуется" - к работе здесь приступила российская военная полиция.

Джихадисты удерживали территорию Восточной Гуты в пригороде Дамаска с 2012 года. В результате достигнутых в начале апреля договоренностей, начался вывод из провинции исламистов и их семей. Только за последние сутки, из Думы выехали 4 тысячи человек. Предварительно боевики сдали тяжелые вооружения и теперь направляются по гуманитарному коридору в Идлиб. Всего сообщается об "эвакуации" 13,5 тысяч повстанцев.

За собой они оставляют полуразрушенные районы. По данным международных гуманитарных организаций, в результате ожесточенных боев и бомбардировок правительственных ВВС при поддержке России здесь погибли 1600 мирных жителей.