Информационное воздействие на условных «боевиков»

В Брестской области — совместные российско-белорусские учения воздушно-десантных войск и сил специальных операций.

Задача манёвров — с помощью аэромобильных подразделений поиск и нейтрализация диверсантов незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченного ими населённого пункта и захват базы.

В учениях принимают участие более 600 военнослужащих, а также бронетранспортёры, артиллерия и вертолёты.

Отмечается, что в ходе операции на условных «боевиков» было оказано в том числе «мощное информационное воздействие».

Манёвры проходили неподалёку от границы с Польшей. Впрочем, пока они не вызвали заметной реакции со стороны НАТО.

Во время предыдущих учений на белорусской территории, в сентябре прошлого года, в Брюсселе не исключали, что под предлогом «военных игр» Россия перебрасывает в соседнюю страну запасы вооружения.