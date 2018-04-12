В Брестской области — совместные российско-белорусские учения воздушно-десантных войск и сил специальных операций.
Информационное воздействие на условных «боевиков»
Информационное воздействие на условных «боевиков»
Задача манёвров — с помощью аэромобильных подразделений поиск и нейтрализация диверсантов незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченного ими населённого пункта и захват базы.
В учениях принимают участие более 600 военнослужащих, а также бронетранспортёры, артиллерия и вертолёты.
Отмечается, что в ходе операции на условных «боевиков» было оказано в том числе «мощное информационное воздействие».
Манёвры проходили неподалёку от границы с Польшей. Впрочем, пока они не вызвали заметной реакции со стороны НАТО.
Во время предыдущих учений на белорусской территории, в сентябре прошлого года, в Брюсселе не исключали, что под предлогом «военных игр» Россия перебрасывает в соседнюю страну запасы вооружения.