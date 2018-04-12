Netflix не едет в Канны

Cтриминг-сервис Netflix отказался от участия в Каннском фестивале из-за правил, согласно которым, фильмы не могут отобраны в главный конкурс форума, если потом они не выходят во французский прокат.

Тьерри Фремо, многолетний программный директор кинофестиваля, отметил, что компания к тому же не намерена задерживать показ лент на своей платформе минимум на 36 месяцев после показа в кинотеатрах.

В ответ на это глава Netflix Тед Сарандос заявил, что поскольку картины из-за подобных правил не могут быть приняты в конкурс фестиваля, он не думает, что есть основания ехать в Канны в принципе.

Дискуссия началась год назад.

Тогда в конкурсе участвовали два фильма Netflix - "Окча" и "Истории семьи Мейеровиц". Обе работы остались без наград.

У Netflix насчитывается 109 миллионов подписчиков. Компания планирует показать 80 лент, произведенных платформой специально для них.