Тереза Мэй идет на войну

В четверг премьер-министр Мэй на заседании кабинета министров Британии должна удостовериться в поддержке правительства тем силовым действиям, которые она намерена предпринять в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Думе.

В боеготовность приведены ВВС и ВМС страны, в том числе и подводные лодки, которые уже, как сообщается, направлены к сирийскому побережью, а также эскадренные миноносцы.

В предполагаемой военной акции участвовать, кроме Британии, собираются США и Франция.

По сообщению Daily Telegraph, удар по Сирии может быть нанесен в самое ближайшее время.