Третий - не лишний!

Ушастый младенец только что появился на свет. И тут же его маму и его самого взяли под защиту сородичи.

Спустя несколько недель малыша представили общественности - посетителям зоопарка и журналистам. Третий слоненок вызвал настоящий фурор, все внимание было приковано к нему.

Смотритель не может сдержать радости: "Наш третий слоненок в этом году, трое здоровеньких детенышей, что может быть лучше для того, кто за слонами ухаживает", - говорит Бен Ван Дейк.

Всего в зоопарке, который к тому же - часть знаменитого парка животных Планкендель, поголовье слонов насчитывает десять особей, так что программа по сохранению редких и исчезающих животные разных континентов, над которой работают зоологи, выполняется чуть ли не с опережением графика.