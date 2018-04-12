Папа римский признал ошибки в Чили

Папа римский Франциск вызвал в Ватикан всех епископов Чили для обсуждения результатов специального расследования громкого скандала вокруг священнослужителей, обвиненных в педофилии.

В послании, опубликованном службой печати Святого престола, понтифик признался, что испытал боль и стыд при изучении свидетельств. Он также написал, что ранее совершил серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации. Папа римский принес свои извинения. В Ватикане он встретится также с жертвами сексуального насилия, и их представителями. Встречи состоятся, предположительно, в середине мая.

В скандале замешаны десятки чилийских священннослужителей. На этом фоне визит Франциска в Чили в начале года сопровождался беспорядками и поджогами часовен.