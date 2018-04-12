ОЗХО: Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы британского следствия о типе вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В опубликованном коммюнике не используется термин "Новичок" и говорится, что подробности о типе вещества содержатся в засекреченной части доклада. Происхождение отравляющего вещества также не называется. Сообщается, что использованное вещество было "высокой степени очистки".