Дело Скрипалей: ОЗХО подтверждает выводы Лондона

Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительного химического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрпипаль в Солсбери.

Конкретики в обнародованном заявлении ОЗХО нет, например название «Новичок» там не фигурирует, ничего открыто не говорится и о происхождении вещества. Однако отмечается, что оно было высокой степени чистоты.

Полные выводы содержатся в засекреченном докладе секретариата, с которым ознакомлены страны-члены организации. В российском представительстве сообщили, что на детальное изучение этих документов потребуется время. В МИДе России отметили, что обтекаемая форма выводов доклада вызывает лишь новые вопросы, например о происхождении проб, с которыми работали эксперты ОЗХО. Контрольные образцы для сравнения, как отмечено в докладе, были предоставлены британской стороной.