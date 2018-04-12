Ко дню пожилых — школа для пенсионеров

Ко Дню пожилого человека — национального праздника в Таиланде — дипломы получили первые выпускники «школы для пенсионеров».

Расположенная к северу от Бангкока организация учит простым фразам на английском и проводит несложные занятия физкультурой; многие рассматривают её скорее как клуб для одиноких пенсионеров; в то же время школьная форма, атмосфера на уроках и дипломы — самые настоящие, что у многих учеников вызывает приятные ассоциации с детством и юностью.