Ирак: церемония в память об имаме Мусе аль-Казиме

Сотни тысяч иракцев-шиитов отметили годовщину со дня смерти имама Мусы аль-Казима, который жил в 8 веке. Эта дата считается одной из самых важных в календаре мусульман-шиитов. Верующие собрались в Багдаде возле усыпальницы имама. Во время церемонии был вынесен символический гроб Мусы аль-Казима, покрытый зеленой тканью.

Мероприятие прошло при повышенных мерах безопасности. За порядком в это время следили тысячи сотрудников полиции. Движение транспорта было перекрыто на многих главных улицах Багдада во избежение терактов, в которых могли быть использованы автомобили.

Муса аль-Казим входит в число 12 имамов – духовных и политических преемников пророка Мухаммеда.