Житель Стамбула Анил Айдын пробует очередное кулинарное творение супруги. И похоже, этот крошечный шашлык пришёлся ему по вкусу. Такие миниатюрные блюда они готовят вот уже полтора года. Для этого используют малюсенькую посуду. Плита и мебель тоже крохотные.

Всё это начиналось как весёлое увлечение, а потом превратилось в настоящую страсть.

[Бурджу Челеноглу Айдын, повар миниатюрной кухни]:

«Турецкая кухня потрясающая и впечатляющая, но в то же время есть очень сложные рецепты. А на мини-кухне готовить ещё сложнее. Времени уходит в три раза больше. Но теперь уже не так трудно, готовить весело, и получается хорошо».

Бурджу Айдын освоила уже 40 рецептов миниатюрных блюд. Но прежде пришлось немало помучиться.

[Бурджу Челеноглу Айдын, повар миниатюрной кухни]:

«Много хлопот доставили блюда с виноградными листьями и пахлава. И выглядело не так, и вкус был другой. Я сделала много попыток, и в итоге вкус получился как надо. Обычно все мои миниатюрные блюда повторяют оригинальный вкус».

Каждый процесс приготовления Анил снимает на видео. Сюжеты выкладывает на Youtube. Свой проект супруги назвали «Турецкая кухня в миниатюре». Таким необычным способом они хотят продвигать кулинарные шедевры своей нации. Эти рецепты формировались веками, и на них повлияла культура и Европы, и Азии.