"Марш живых" в Освенциме

Освенцим – символ боли еврейского народа. В этот четверг – в день, когда по всему миру вспоминают жертв Холокоста, - выжившие приехали в концлагерь Освенцим, где прошла акция "Марш живых". К свидетелях тех событий присоединились 15 тысяч молодых людей. Участие в акции приняли также президент Польши Анджей Дуда и его израильский коллега Реувен Ривлин.

Особое же внимание в этот день приковано было к людям, которые своими глазами видели ужас, творившийся в концлагерях.

"Я приехал сюда впервые за 75 лет, чтобы показать это место детям. Я свидетель страшнейшего преступления. Мы жили в постоянно страхе, что нас могут отправить в крематорий, избить или заморить голодом".

"Есть было нечего. Два куска хлеба, немного супа. Вот и всё, что у нас было на целый день. А работу мы выполняли очень тяжелую".

Во время Второй мировой войны евреев со всей Европы отправляли в концлагеря, многие из которых находились на территории современной Польши, - Аушвиц-Биркенау, Собибор, Треблинку, Белжец. Всего за годы войны от рук нацистов погибли по меньшей мере шесть миллионов евреев.

"Детей отрывали от матерей. Людей сжигали, и я сам не был уверен, буду ли я жив завтра. Мы боялись, что нас отправят в крематорий, убьют".

"Чтобы больше такое не повторилось - то, что я пережил".

По данным расположенного в Иерусалиме Музея Яд Ва-Шем, до немецкой оккупации в Польше жили более трех миллионов евреев. После войны в живых остались менее 400 тысяч.

Лешек Каблак, euronews: "С каждым годом их остается все меньше. Но сегодня те, кто пережил ад на земле, вернулись сюда, чтобы рассказать правду о Холокосте следующим поколениям".