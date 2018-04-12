"Песчаный марафон": марокканцы впереди

В Сахаре завершился четвертый этап самого жаркого сверхмарафона в мире "Де Сабль". Братья эль-Морабити из Марокко стали главными звездами его заключительного отрезка. Они первыми преодолели самую длинную дистанцию "песчаного забега" в 86 километров 200 метров. На нее спортсменам отводилось не более 35 часов.

Общая задача бегунов - пробежать более 250 км пустыни за шесть дней.

На этот раз многократный победитель этого ежегодного соревнования Рашид эль-Морабити вновь опередил своего брата - Мохамеда. Третьим стал спортсмен из Франции Робер Мерий.

У женщин лучшее время показала американка Магдалена Булет. Россиянка Наталья Седых финишировала второй.