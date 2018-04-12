"У Франции есть доказательства химатаки"

У Франции есть доказательства того, что на прошлой неделе в Сирии была совершена химическая атака. Об этом заявил хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. По словам президента, решение о том, как действовать в Сирии, французские власти примут после того, как вся информация будет перепроверена, "в соответствующий момент, когда это будет наиболее целесообразно и эффективно".

Эммануэль Макрон: "У нас есть доказательства, что на прошлой неделе, примерно десять дней назад, в Сирии было использовано химическое оружие, речь идет по по крайней мере хлор, и применил его режим Башара Асада. Мы не можем допустить, чтобы режимы, думающие, что могут позволить себе все что угодно, даже нарушить международные законы, продолжили действовать".

По поводу предполагаемой химической атаки и ситуации в Сирии в четверг высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель. В частности, она заявила, что, если постоянные члены Совбеза ООН предпримут шаги, выходящие за рамки дипломатии, ФРГ окажет им поддержку. В то же время канцлер сделала оговорку.

Ангела Меркель: "Германия не будет участвовать в возможных военных действиях. Я хочу разъяснить это еще раз. Пока никакого решения принято не было. Но мы видим и поддерживаем все действия, которые демонстрируют недопустимость применения химического оружия".

Макрон и Меркель сообщили, что согласовали свои позиции по Сирии. Ранее в четверг французский президент заявил, что не допустит эскалации конфликта. Также Макрон подчеркнул, что цель, которую ставит перед собой Франция, - лишить сирийский режим возможности применять химическое оружие.