Соревнования для фрирайдеров - Le Derby de la Meije

Добро пожаловать на склон Ла-Грав во Французских Альпах, где в 30-й раз проходит ежегодные соревнования по скоростному спуску вне трасс - Derby de la Meije (Дерби де ла Меж).

Канатная дорога доставит фрирайдеров на вершину горы Меж, откуда каждый волен выбирать свой путь спуска.

В соревнованиях примут участие около 900 фрирайдеров из 27 стран мира.

Вертикальный перепад трассы составляет от 1400 до 2200 метров. Участвуют как любители, так и профессиональные спортсмены. Соревнующиеся разбиты на 5 категорий – лыжи, монолыжа, телемарк, сноуборд, "неопознанный скользящий объект". Как правило, эти категории распределяются по скорости в указанном порядке. Каждый год количество участников растет и в 2018 году в соревнованиях примут участие около 900 фрирайдеров из 27 стран мира. В основном французы и немцы. Стартуют группами по десять человек с интервалом в минуту.

Оказалось, что первые подобные соревнования проходили еще в тридцатых годах. Тогда гонка занимала три дня, так как сначала участники пешком поднимались к старту.

Часть прибыли, полученной от Дерби, идет в фонд освобождения Тибета, поэтому везде висят Тибетские флаги и рисунки.