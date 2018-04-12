Раскол из-за Венгрии. Балансы Азербайджана

Венгрия подверглась критике в Европарламенте за нарушение общих норм. Ряд депутатов осудили главу крупнейшей фракции, поздравившего премьера Орбана с победой на выборах.

Ильхам Алиев переизбран на четвертый президентский срок, продленный до семи лет. Азербайджан включён в программу Евросоюза “Восточное партнёрство”, но теперь они готовят новое соглашение, прежде всего,​ о торгово-экономическом сотрудничестве.