Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Раскол из-за Венгрии. Балансы Азербайджана

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Раскол из-за Венгрии. Балансы Азербайджана

Раскол из-за Венгрии. Балансы Азербайджана
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“Вкратце из Брюсселя”. Очередной выпуск:

Венгрия подверглась критике в Европарламенте за нарушение общих норм. Ряд депутатов осудили главу крупнейшей фракции, поздравившего премьера Орбана с победой на выборах.

Ильхам Алиев переизбран на четвертый президентский срок, продленный до семи лет. Азербайджан включён в программу Евросоюза “Восточное партнёрство”, но теперь они готовят новое соглашение, прежде всего,​ о торгово-экономическом сотрудничестве.