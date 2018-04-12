Спасённый матерью от Освенцима

Этот 86-летний бельгиец пережил Холокост. Он выпускник юридического факультета Брюссельского университета, доктор права, джазовый пианист. Симон Гроновский рассказал Евроньюс, что в 1943 году нацисты забрали его в гестапо, держали в тюрьме, а потом отправили в железнодорожном эшелоне под номером 20 в Освенцим:

"Меня посадили в вагон для скота. Мне было 11 лет, я не понимал, что меня приговорили к смерти, и что этот поезд собирался отвезти меня на место моей казни. Чудесным образом мне удалось сбежать. Мне помогли прекрасные люди. Всё это произошло потому, что мои родители были евреями ".

В свое книге «Дитя двадцатого эшелона» Гроновский написал, что в газовой камере концлагеря погибли его ближайшие родственники, кроме отца. А его самого спасла от Освенцима мать:

"Я выпрыгнул из поезда, повинуясь её приказу. Если бы мама сказала, чтобы я остался с ней, то я бы остался с ней, но если бы я знал, что мама не прыгнет со мной, то я бы остался с ней. Моя мать спасла мне жизнь, она - героиня".

Симон Грановский был председателем Союза евреев, депортированных из Бельгии. Он занимается общественной деятельностю и сейчас, зная об участившихся в Европе проявлениях антисемитизма:

"Есть люди, которые не любят евреев, но не хотят делать им ничего плохого. Такое бывает. Но есть жестокий антисемитизм, основанный на ненависти. Это то, с чем я борюсь. Я оптимист, я верю в будущее, потому что я верю в человеческую доброту".

Гроновский выпрыгнул, когда эшелон номер 20 был остановлен тремя бойцами бельгийского сопротивления, вооружённых одним пистолетом и фонарём.