Мария Ефимова не будет экстрадирована на Мальту

Греция отказала Мальте в экстрадиции Марии Ефимовой. В пятницу россиянка должна выйти на свободу. Власти островного государства объявили Ефимову в розыск, обвиняя в растрате средств банка Pilatus. Россиянка считается одним из главных информаторов малтийской журналистки Дафне Каруане Галиции, которая была убита в прошлом году.

"Это большая победа, притом не только для Марии Ефимовой, но и для всех разоблачителей в Европе и в мире. Это сложное дело, поскольку в него вовлечена еще одна страна ЕС. Но оснований для экстрадиции Ефимовой не было", - заявил член Европарламента Стелиос Куроглу.

Дафне Каруане Галиция погибла в результате взрыва автомобиля. Журналистка занималась расследованием дела о финансовых махинациях, в которых якобы были замешаны премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и его супруга.