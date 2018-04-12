Ухудшение условий секс-труда

Проституция во Франции - дело все более опасное. Тому виной - закон о штрафах для клиентов, принятый парламентом в апреле 2016 года. Согласно выводам Национального центра научных исследований, 63% секс-работников и работниц жалуются сегодня на ухудшение условий труда, 78% - на существенное снижение дохода.

"Клиенты становятся требовательнее. При этом заставить их надеть презерватив все сложнее. Цены на секс-услуги снизились, а риски жестокого обращения - возросли. Ведь нам не приходится выбирать - мы готовы ехать в непроверенные места к непроверенным клиентам. Я не вижу ничего хорошего в этом законе", - говорит Тьерри Шафозе из Профсоюза секс-работников STRASS.

Для сторонников же закона два года назад главной победой стало как раз признание работников секс-индустрии - 85% из которых женщины - жертвами насилия, а не преступниками. За обращение к их услугам клиентам грозит штраф в 1,5 тыс. евро, за рецидив - 3750 евро.

"Обществу решили навязать новую, довольно символическую норму, заявить, что проституция это плохо. Но пока сторонники закона всеми силами пытаются наложить запрет на секс-индустрию, никто, на самом деле, даже не думает о реальных условиях работы и жизни проституток", - отмечает Шафозе.

Предусмотренной же в законе программы помощи оказалось недостаточно. Отказаться от "древнейшей профессии" ради обещанных вида на жительство или ежемесячного пособия в 330 евро пока решились лишь около 50 из более чем 30 тысяч проституток Франции.