Македонские депутаты предпочли футбол вотуму недоверия

Депутаты тоже любят футбол. Македонских парламентариев засняли во время просмотра матча Реал Мадрид - Ювентус в четвертьфинале Лиги чемпионов. Все бы ничего, но происходило это на важной парламенской сессии, где проходило голосование по поводу вотума недоверия правительству. В частности за просмотром футбольного матча были замечены бывший министр Самка Ибраимоски и депутаты партии Демократический союз.

Borche Popovski/Sloboden Pecat (Free Press)

Депутаты парламента Македонии большинством в 62 голоса (из 120) в ночь на четверг выразили доверие нынешнему правительству, 40 человек были против и двое воздержались, передает агентство МИА.

Инициатором вотума выступила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского, которая ранее свыше десяти лет руководила республикой.

Borche Popovski/Sloboden Pecat (Free Press)

Оппозиция обвинила правительство в неспособности управлять государственными органами, экономических ошибках, заботе исключительно о партийных интересах, остановке реформ за десятимесячный период руководства страной.