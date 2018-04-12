ЦСКА не сыграет в полуфинале Лиги Европы

Определились все полуфиналисты Лиги Европы. Оба матча "Лацио" и "Зальцбурга" получились зрелищными. Шесть голов в общей сложности в первой встрече и и пять – за второй. Самые интересные события начали разворачиваться после 70-ой минуты. Буквально за четыре минуты "Зальцбург" довел счет до разгромного, забив за столь короткий промежуток времени три мяча. В итоге с перевесом в один гол по результатам двух игр побеждает немецкая команда.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

"Арсенал" не пустил ЦСКА в полуфинал. У москвичей был шанс отыграться после счета 1:4, в ответном матче они забили дважды. Надежду на выход в следующий тур подарили Федор Чалов и Кирилл Набабкин. Но под конец встречи "Арсенал" собрался и тоже дважды поразил ворота ЦСКА. Отличились Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмзи.

"Спортинг" в ответной игре с "Атлетико" отправил в ворота соперника один мяч. Автором гола стал Фреди Монтеро. Но в первой игре мадридская команда забила дважды. Так что благодаря Коке и Антуану Гризманну "Атлетико" идет дальше.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Голкипер "Лейпцига" пять раз за ответную игру с" Марселем" видел, как мяч влетает в его ворота. Сами игроки немецкой команды смогли отметиться только дважды. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лейпцига", так что дальше проходит французский клуб.

Кто с кем сыграет в полуфинале - станет известно в пятницу по результатам жеребьевки.